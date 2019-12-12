Самбрано допоміг жертвам пожежі у Перу – вчинок дня від захисника Динамо

Захисник Динамо Карлос Самбрано відзначився благодійним вчинком.

Перуанський оборонець Карлос Самбрано отримав дострокову відпустку у Динамо та вирушив на батьківщину.

"Скоро це станеться зі мною", – Самбрано відреагував на чутки про відхід з Динамо

Карлос одразу відвідав своє рідне місто Кальяо, де нещодавно трапилась масштабна пожежа, в якій загинули кілька осіб, а ще багато сімей залишились без даху над головою. Гравець Динамо придбав для потерпілих речі найпершої потреби та безкоштовно роздав їх.

Нагадаємо, Карлос перебрався в Динамо в січні 2018 року, але відтоді не зіграв жодного офіційного поєдинку за першу команду киян. Додамо, що Самбрано провів 4 матчі за Динамо U-21 в поточному сезоні, відзначившись забитим голом.

"Вражаючий трансфер у топ-клуб": європейські ЗМІ про новачка Динамо – син скандального гравця забивав Англії