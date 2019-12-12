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Самбрано допоміг жертвам пожежі у Перу – вчинок дня від захисника Динамо

19:27 541 Читать на русском
Самбрано допоміг жертвам пожежі у Перу – вчинок дня від захисника Динамо
Карлос Самбрано / Фото RPP

Захисник Динамо Карлос Самбрано відзначився благодійним вчинком.

Перуанський оборонець Карлос Самбрано отримав дострокову відпустку у Динамо та вирушив на батьківщину.

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Карлос одразу відвідав своє рідне місто Кальяо, де нещодавно трапилась масштабна пожежа, в якій загинули кілька осіб, а ще багато сімей залишились без даху над головою. Гравець Динамо придбав для потерпілих речі найпершої потреби та безкоштовно роздав їх.

Нагадаємо, Карлос перебрався в Динамо в січні 2018 року, але відтоді не зіграв жодного офіційного поєдинку за першу команду киян. Додамо, що Самбрано провів 4 матчі за Динамо U-21 в поточному сезоні, відзначившись забитим голом.

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