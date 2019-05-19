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Самбрано допоміг Базелю здобути Кубок Швейцарії

19 травня 22:52 331 Читать на русском
Самбрано допоміг Базелю здобути Кубок Швейцарії
Карлос Самбрано з трофеєм

Базель у матчі за Кубок Швейцарії переміг Тун.

Кубок Швейцарії. Фінал

Базель – Тун – 2:1

Голи: Аєті, 23, Фрай, 77 – Соргіч, 81

"Повернення в Динамо або Бундесліга", – агент розповів про майбутнє Самбрано, який належить киянам

У матчі за Кубок Швейцарії Базель, у якому на правах оренди виступає захисник Динамо Карлос Самбрано, приймав Тун. Перуанський оборонець вийшов на поле у стартовому складі своєї команди.

Базель забив по голу у середині кожного з таймів, натомість Тун зміг відіграти один м'яч за 9 хвилин до закінчення поєдинку. У підсумку перемога "червоно-синіх" з рахунком 2:1.

Самбрано, який належить Динамо, заявив про бажання залишитись у Базелі

Нагадаємо, Карлос Самбрано належить київському Динамо, але виступає за Базель на правах оренди, яка розрахована до літа поточного року. У швейцарського клубу є право викупу гравця.

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Світ Динамо Динамо Базель Базель Карлос Самбрано Карлос Самбрано
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