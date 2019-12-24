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Самбрано близький до переходу в Лос-Анджелес Гелаксі, – ЗМІ

09:25 885 Читать на русском
Самбрано близький до переходу в Лос-Анджелес Гелаксі, – ЗМІ
Карлос Самбрано / Федерація футболу Перу

Захисник Динамо Карлос Самбрано отримав ще один варіант продовження кар'єри. У послугах перуанця зацікавлений Лос-Анджелес Гелаксі.

Лос-Анджелес Гелаксі – колишній клуб Златана Ібрагімовіча – близький до підписання захисника Динамо Карлоса Самбрано. Офіційне підтвердження переходу може з'явитися вже найближчим часом, інформує перуанське видання El Bocon.

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В той же час не уточнюється, чи мова йде про оренду 30-річного перуанця, чи про повноцінний трансфер. Самбрано налаштований покинути Динамо, адже не отримує ігрової практики у Києві. За чутками, у його послугах також зацікавлений перуанський клуб Альянса Ліма.

Самбрано перейшов у Динамо на початку 2018 року на правах вільного агента, але досі примудрився не зіграти жодного офіційного матчу за першу команду. Сезон 2018/19 перуанець провів на правах оренди у Базелі.

Зауважимо, контракт Самбрано з Динамо чинний ще 2 роки – до кінця 2021-го.

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