У неділю, 14 вересня, у 8-му турі третього за силою дивізіону України відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Україна, Друга ліга, 8-й тур

Група А

Реал Фарма – Самбір-Нива – 1:2

Голи: Шихалєєв, 30 – Гайдук, 15, Крамарчук, 55

Лісне – Вільхівці – 3:1

Голи: Шестаков, 6, 8, Калінін, 12 – Шостак, 19

Скала 1911 – Нива Вінниця – 6:1

Голи: Жуміга, 1, 6, Гудзинський, 8, Николишин, 27, Лісовик, 29, Фесенко, 40 – Побережець, 69

Ужгород – Атлет – 3:1

Голи: Антошин, 20, 31, Вишневський, 24 – Гречка, 90+1 (п.)

Нереалізований пенальті: Вишневський, 24

Група В

Чорноморець-2 – Чайка – 2:4

Голи: Жоао Нето, 45, Кратов, 74 (п.) – Биков, 51, Овчарук, 64, 79 (п.), Баранов, 80

У групі А Самбір-Нива в гостях здолала Реал Фарму. "Жовто-зелені" забили по м'ячі в кожному з таймів, отримавши у відповідь гол престижу. Як наслідок, Нива набрала 18 очок і вибилась в лідери турнірної таблиці. Одесити з 1 пунктом останні.

Лісне без особливих проблем перемогло Вільхівці. Кияни вже на 12-й хвилині відвантажили у ворота суперника три сухих голи (дублем відзначився Шестаков). Шостак за трохи зумів один м'яч відквитати – на більше представника Закарпатської області не вистачило. Лісне з 17-ма очками розмістилось на другій сходинці групи, Вільхівці з 5 балами передостанні.

Скала буквально розірвала вінницьку Ниву. Перший тайм стрияни завершили з рахунком 6:0. По перерві господарі дозволили Ниві забити гол престижу і цим обмежились. Скала набрала 12 очок і піднялась на четверту сходинку турнірної таблиці.

У ще одному поєдинку Ужгород на своєму полі не залишив шансів Атлету. Кияни ще до перерви пропустили три сухих голи (дубль оформив Антошин) і лише у доданий до матчу час зуміли один гол відквитати (з пенальті). Як наслідок, Атлет залишився на дев'ятій сходинці, а закарпатці піднялись у топ-5.

У групі В друга команда Чорноморця вдома "згоріла" Чайці. Одесити першими вийшли вперед на останній хвилині першого тайму. По перерві Биков та Овчарук нівелювали перевагу господарів. Згодом команди обмінялись голами з пенальті, а на останніх хвилинах Баранов остаточно позбавив матч інтриги.

