Самбір-Нива вийшла в лідери Другої ліги, дотиснувши Реал Фарму, Скала знищила Ниву В, Ужгород розбив Атлет
У неділю, 14 вересня, у 8-му турі третього за силою дивізіону України відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Україна, Друга ліга, 8-й тур
Група А
Реал Фарма – Самбір-Нива – 1:2
Голи: Шихалєєв, 30 – Гайдук, 15, Крамарчук, 55
Лісне – Вільхівці – 3:1
Голи: Шестаков, 6, 8, Калінін, 12 – Шостак, 19
Скала 1911 – Нива Вінниця – 6:1
Голи: Жуміга, 1, 6, Гудзинський, 8, Николишин, 27, Лісовик, 29, Фесенко, 40 – Побережець, 69
Ужгород – Атлет – 3:1
Голи: Антошин, 20, 31, Вишневський, 24 – Гречка, 90+1 (п.)
Нереалізований пенальті: Вишневський, 24
Група В
Чорноморець-2 – Чайка – 2:4
Голи: Жоао Нето, 45, Кратов, 74 (п.) – Биков, 51, Овчарук, 64, 79 (п.), Баранов, 80
У групі А Самбір-Нива в гостях здолала Реал Фарму. "Жовто-зелені" забили по м'ячі в кожному з таймів, отримавши у відповідь гол престижу. Як наслідок, Нива набрала 18 очок і вибилась в лідери турнірної таблиці. Одесити з 1 пунктом останні.
Лісне без особливих проблем перемогло Вільхівці. Кияни вже на 12-й хвилині відвантажили у ворота суперника три сухих голи (дублем відзначився Шестаков). Шостак за трохи зумів один м'яч відквитати – на більше представника Закарпатської області не вистачило. Лісне з 17-ма очками розмістилось на другій сходинці групи, Вільхівці з 5 балами передостанні.
Скала буквально розірвала вінницьку Ниву. Перший тайм стрияни завершили з рахунком 6:0. По перерві господарі дозволили Ниві забити гол престижу і цим обмежились. Скала набрала 12 очок і піднялась на четверту сходинку турнірної таблиці.
У ще одному поєдинку Ужгород на своєму полі не залишив шансів Атлету. Кияни ще до перерви пропустили три сухих голи (дубль оформив Антошин) і лише у доданий до матчу час зуміли один гол відквитати (з пенальті). Як наслідок, Атлет залишився на дев'ятій сходинці, а закарпатці піднялись у топ-5.
У групі В друга команда Чорноморця вдома "згоріла" Чайці. Одесити першими вийшли вперед на останній хвилині першого тайму. По перерві Биков та Овчарук нівелювали перевагу господарів. Згодом команди обмінялись голами з пенальті, а на останніх хвилинах Баранов остаточно позбавив матч інтриги.
