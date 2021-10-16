"Сам вже зачекався моменту зіграти. Дуже щасливий, радий, що нарешті можу радувати себе і вболівальників грою в футбол.

Скрипник: Нічого не став би перегравати у матчі з Шахтарем

Не вважаю, що було легко. Зоря – хороша команда. Ми мали трохи менше часу, ті хто був у збірній, але команда готувалася. Це все результат наполегливих тренувань. По-перше, бажання. Кожен гравець хотів перемогти. Було єдине ціле – що найважливіше. Звичайно, тренерська робота, установка на матч спрацювала.

Звичайно, кожна перемога додає впевненості команді. Думаю, кожен тепер отримає позитивний, переможний імпульс. З ним будемо готуватися до матчу з Реалом", – сказав Трубін у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, у стартовому матчі 11-го туру УПЛ Шахтар на НСК Олімпійський розгромив Зорю з рахунком 6:1 і піднявся на першу сходинку турнірної таблиці.

Шахтар знищив Зорю, забивши 6 голів – "гірники" якісно готуються до Реала, а проект Скрипника більше не може конкурувати