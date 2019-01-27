"Сам в шоці, яким був 10 років тому", – Селезньов долучився до популярного челенджу

Форвард Малаги та збірної України Євген Селезньов взяв участь у популярному зараз челенджі #10yearschallenge.

Євген на сторінці у Instagram опублілкував дві світлини. Одна датована 2008-м роком, а інша – 2018-м. Таким чином нападник долучився до челенджу 10yearschallenge.

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"Сам в шоці, яким був 10 років тому!", – так Євген підписав фото.