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"Сам в шоці, яким був 10 років тому", – Селезньов долучився до популярного челенджу

18:25 326 Читать на русском
"Сам в шоці, яким був 10 років тому", – Селезньов долучився до популярного челенджу
Євген Селезньов / фото Є. Кравса

Форвард Малаги та збірної України Євген Селезньов взяв участь у популярному зараз челенджі #10yearschallenge.

Євген на сторінці у Instagram опублілкував дві світлини. Одна датована 2008-м роком, а інша – 2018-м. Таким чином нападник долучився до челенджу 10yearschallenge.

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"Сам в шоці, яким був 10 років тому!", – так Євген підписав фото.

Теги
Українці за кордоном Євген Селезньов Євген Селезньов Малага Малага Іспанія
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