Саломон Калу покинув Герту – переможець ЛЧ у складі Челсі перебрався за океан

Івуарійський ветеран Саломон Калу продовжить кар'єру в Бразилії. Нападник підписав контракт з Ботафого.

Ботафого оголосив про перехід Саломона Калу, який з 2014 року виступав за Герту. Наступного тижня форвард приєднається до нових одноклубників. У складі Ботафого 34-річний івуарієць гратиме під 8-м номером, інформує офіційний Twitter клубу.

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Деталі угоди не розголошуються. Як вказує Transfermarkt, контракт розрахований до кінця 2021 року. Калу перебрався у Ботафого на правах вільного агента, позаяк угода форварда з Гертою завершилася. В сезоні 2019/20 івуарієць провів лише 5 матчів Бундесліги, в яких забив 1 гол.

Раніше Калу пограв, зокрема, за Фейєнорд, Челсі та Лілль. У складі лондонців став переможцем Ліги чемпіонів 2011/12, обігравши у фіналі Баварію. Також виграв АПЛ.

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