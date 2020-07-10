toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Саломон Калу покинув Герту – переможець ЛЧ у складі Челсі перебрався за океан

10:05 - Читать на русском
Саломон Калу покинув Герту – переможець ЛЧ у складі Челсі перебрався за океан
Саломон Калу / ФК Ботафого

Івуарійський ветеран Саломон Калу продовжить кар'єру в Бразилії. Нападник підписав контракт з Ботафого.

Ботафого оголосив про перехід Саломона Калу, який з 2014 року виступав за Герту. Наступного тижня форвард приєднається до нових одноклубників. У складі Ботафого 34-річний івуарієць гратиме під 8-м номером, інформує офіційний Twitter клубу.

10 найдорожчих трансферів літа – деякі імена вас здивують

Деталі угоди не розголошуються. Як вказує Transfermarkt, контракт розрахований до кінця 2021 року. Калу перебрався у Ботафого на правах вільного агента, позаяк угода форварда з Гертою завершилася. В сезоні 2019/20 івуарієць провів лише 5 матчів Бундесліги, в яких забив 1 гол.

Раніше Калу пограв, зокрема, за Фейєнорд, Челсі та Лілль. У складі лондонців став переможцем Ліги чемпіонів 2011/12, обігравши у фіналі Баварію. Також виграв АПЛ.

Капітан збірної України програв фінал Ліги чемпіонів і спровокував скандал – історичний тріумф Челсі та жах Баварії

blog_ava
Гол та незарахований м'яч Зозулі у відеоогляді матчу Альбасете – Спортінг
08:30
1252
Теги
Герта Герта Німеччина Бразилія Трансфери Ботафого Ботафого Трансфери Чемпіонату Німеччини Світ Саломон Саломон Калу
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
3
хв
Минай
18:00
Металіст 1925
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук