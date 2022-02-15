Салернітана звільнила головного тренера й оперативно знайшла заміну – Пірло втратив ще один шанс повернутися до роботи
Остання команда Серії А зважилася на радикальні зміни, намагаючись уникнути вильоту.
Вранці "гранатові" оголосили про звільнення Стефано Колантуоно, який лише в жовтні замінив Фабріціо Касторі. Разом із головним тренером у відставку пішли два його асистенти.
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Новим наставником Салернітани став Давіде Нікола, повідомляє офіційний сайт клубу. Саме 48-річний фахівець буде третім, хто в нинішньому сезоні керуватиме командою. Раніше ЗМІ повідомляли, що на посаду претендує Андреа Пірло.
До слова, Салернітана міцно засіла на дні турнірної таблиці Серії А. Відставання до рятівної 17-ї сходинки становить 8 очок, при цьому в "гранатових" є два матчі у запасі.
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