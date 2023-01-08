В рамках 17-го туру Серії А у неділю було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2022/23, 17-й тур

Салернітана – Торіно – 1:1

Голи: Вільєна, 49 – Санабрія, 36

Лаціо – Емполі – початок о 16:00

Спеція – Лечче – початок 16:00

Сампдорія – Наполі – початок о 19:00

Салернітана відкривала програму дня домашнім поєдинком проти Торіно. Обидві команди потребували перемоги – туринці в попередніх двох турах зіграли внічию, а безвиграшна серія салернців становила аж чотири тури (при трьох поразках).

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Гості виступили набагато потужніше, володіючи м'ячем 61% ігрового часу й завдавши 23 удари – причому 18 пройшли з меж штрафного. "Бики" награли на 2,35 очікуваних голи. Як наслідок, на 36-й хвилині Санабрія вивів Торіно вперед, замкнувши подачу від Лазаро. Втім, 7 сейвів Очоа не дозволили розвинути успіх.

Салернітана ж при 11 ударах награла на 0,76 xG, але відігралась на 49-й хвилині зусиллями Вільєни – і цей гол виявився останнім! Фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

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