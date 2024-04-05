Салернітана підходила до домашнього матчу проти Сассуоло з 12-матчевою безвиграшною серією – у 2024 році "гранатові" не перемагали. Тим не менш, до рятівної 17-ї позиції їм бракувало лишень 11 очок. "Нероверді" ж треба було перемогти, аби вирватись із трійки аутсайдерів бодай на добу.

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Гості так налаштувались, що в останні 15 хвилин першого тайму забили аж тричі. Гол Пінамонті на 29-й не зарахували через офсайди, але влучні постріли Лор'янте й Байрамі ніхто не скасував – 0:2! Байрамі при цьому оформив гол+пас.

Цього мало б бути достатньо для перемоги в Салерно, однак Сассуоло не дотиснув суперника. Господарі ж не бажали просто так здаватись – всього за шість хвилин по перерві вони розмочили рахунок, заробивши пенальті. Кандрева впевнено реалізував 11-метровий, а на 1-й компенсованій "гранатові" ще й відігралися. Героєм став Маджоре – 2:2!

Таким чином, Салернітана забила два голи з трьох ударів у другому таймі. Цього вистачило для нічиєї. Обидві команди залишились у зоні вильоту.

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