В рамках суботньої програми 26-го туру Серії А було проведено три матчі. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2021/22, 26-й тур

Салернітана – Болонья – 1:1

Голи: Дзортеа, 72 – Арнаутовіч, 43

Емполі – Ювентус – 2:3

Голи: Журковскі, 39, Ла Мантія, 76 – Кін, 32, Влаховіч, 45+2, 66

Сассуоло – Фіорентина – 2:1

Голи: Траоре, 19, Дефрель, 90+4 – Артур Кабрал, 88

Програму дня в Італії відкривав поєдинок у Салерно між Салернітаною та Болоньєю. Господарі не знали перемог протягом п'яти матчів, міцно засівши на дні турнірної таблиці Серії А, тож нічия їх не влаштовувала. Втім, виконати своє завдання успішно підопічні Давіде Ніколи не змогли.

Салернітана непогано трималася у першому таймі, але пропустили за кілька хвилин до перерви – голом відзначився Арнаутовіч. Дзортеа в середині другого тайму зрівняв рахунок, але на більше команди не вистачило. Втім, і Болонья забити вдруге не змогла. Нічия.

Ювентус зустрічався з однією найцікавіших команд з нижньої частини турнірної таблиці. Емполі не закривається в обороні, чим і скористалися туринці. Зокрема, Душан Влаховіч, який оформив дубль і очолив рейтинг бомбардирів. Ще один гол забив Мойзе Кін. Емполі відповів лише двічі й продовжив безвиграшну серію до 9-ти матчів. Ювентус закріпився у топ-4.

Сассуоло у рідних стінах приймав Фіорентину, відкривши рахунок вже на 19-й хвилині зусиллями Траоре. Його гол залишався єдиним до самого ендшпілю матчу, в якому сталася невеличка драма. "Фіалки" на 88-й хвилині зрівняли рахунок завдяки влучному пострілу Артура Кабрала, однак на 4-й компенсованій Дефрель з пасу Беррарді знову вивів "нероверді" вперед – 2:1! Його гол став останнім у зустрічі.

Сассуоло святкує перемогу й виходить на десяту позицію в турнірній таблиці. Флорентійці ж залишились на сьомій, втративши шанс обійти Аталанту й стати п'ятими.

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