Програму 24-го туру Серії А закривав поєдинок у Салерно між Салернітаною та Спецією. Для господарів ця зустріч мала дуже важливе значення, адже для підйому із зони вильоту їм не вистачало аж 11 очок. Гості ж у випадку перемогу відірвались би від трійки аутсайдерів на 10 балів, однак для українських фанів важливішим було питання виходу Коваленка. На жаль, Віктор через проблеми з м'язами не потрапив навіть у заявку.

Перший тайм виявився дуже веселим. Вже на 3-й хвилині Верді, який дебютував за Салернітану, відкрив рахунок красивим ударом зі стандарту в ліву дев'ятку. Спеція відігралася на 12-й завдяки VAR – на відеоповторі помітили фол Фасіо проти Ерліча у штрафному. Арбітр призначив пенальті, а Манай впевнено зрівняв.

Всього через чотири хвилини Верді знову вивів Салернітану вперед – і знову зі штрафного! Цього разу Сімоне пробив з дистанції у 25-27 метрів, влучивши в ту ж ліву дев'ятку. На жаль для господарів, щастя тривало недовго, адже на 30-й хвилині Спеція відігралася вдруге – і тут теж допоміг VAR, після якого призначили пенальті. Верде точним ударом забив другий гол у ворота салернського колективу. 2:2!

На жаль, по перерві на полі стало не так весело. Моментів виникало обмаль, а голів так ніхто й не забив. У підсумку, фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

Мілан побив Інтер у дербі, невдалі дебюти наших, топ-клас Барси проти чемпіона, фантастична серія Мессі – огляд вікенду