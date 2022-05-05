Поки Європа готувалась до перегляду півфінальних поєдинків у Лізі Європи та Лізі конференцій, аутсайдери Серії А вирішували не менш важливі питання. Салернітана у перенесеному матчі 20-го туру приймала Венецію – і це була справжня битва за виживання. Господарі за три тури до кінця сезону відставали від рятівної 17-ї позиції на два очки, а гостям до неї не вистачало шість.

Фаворитами вважались салернці, які відібрали очки у Аталанти й здобули три перемоги поспіль (зокрема, над Фіорентиною). Венеціанці підійшли до зустрічі із 10-матчевою безвиграшною серією, програвши 9 разів поспіль. Ще одне фіаско почало вимальовуватись всього через 5 хвилин після старту поєдинку – Чеккароні привіз пенальті, а Бонаццолі точним ударом з позначки вивів господарів уперед. 1:0.

В першому таймі Салернітана в принципі домінувала, завдавши 14 ударів по воротах проти трьох у суперника, однак конвертувати свою перевагу в ще один гол команді не вдалося. До перерви рахунок не змінився, а от на старті другого тайму Венеція несподівано повернулась у гру, серйозно додавши у активності. На 58-й хвилині тиск гостей вилився у справедливий гол – Кальдара замкнув подачу з правого флангу, Сепе парирував перед собою, а Анрі зіграв на добиванні. 1:1!

На 64-й хвилині Салернітані ще й довелося замінити голкіпера. Здавалося, що у венеціанців з'явився шанс вирвати перемогу, однак вже на 67-й господарі забили вдруге. Героєм став Верді, який під час метушні у карному майданчику пробив з відскоку в дальню дев'ятку – 2:1!

Не можна сказати, що після цього у грі Венеції щось зламалось, але жодного цікавого моменту біля чужих воріт гості так і не створили. На 89-й хвилині вони ще й у меншості залишились, адже Ампаду примудрився отримати дві жовті картки за хвилину. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Давіде Ніколи.

Таким чином, Салернітана набрала 29 очок і вперше за сезон піднялася на 17-ту позицію в турнірній таблиці, покинувши зону вильоту. Кальярі опустився вниз, вдіставши на один бал, а вже на вихідних ці команди зіткнуться в особистій зустрічі. Венеція залишаєтья останньою, маючи всього 22 пункти в активі.