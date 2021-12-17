Клуби Серії А роблять усе можливе, що нинішній сезон можна було дограти у повному складі.

Проблеми виникли із Салернітаною. Новачку елітного дивізіону дали дозвіл грати лише за умови, що до кінця року клуб отримає нових власників. Річ у тому, що частина акцій належить президенту Лаціо Клаудіо Лотіто. Дедлайн тимчасового управління "сліпого" трасту спливає 31 грудня.

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Салернітані так і не вдалося знайти покупця, і тепер їй цілком серйозно загрожує дострокове зняття з чемпіонату. За клуб заступилася Lega Serie A. Президенти інших клубів на засіданні, яке відбулося 16 грудня, проголосували за те, аби дію дозволу було продовжено до кінця сезону. Таким чином чемпіонат Італії вдалося б завершити у повному складі.

Зрештою, це ще не рятує Салернітану. Остаточне рішення буде ухвалене на засіданні Ради FIGC (Федерації футболу Італії), яке заплановане на 21 грудня, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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