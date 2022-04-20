Салернітані буде дуже важко врятуватись від вильоту із Серії А, але теоретичні шанси втриматись у колективу залишаються. Щоправда, для їхнього подальшого збереження необхідно було переграти Удінезе на виїзді – тоді б відставання від рятівної 17-ї позиції скоротилося до 6 очок. Зробити це було непросто, адже фріульці в останніх трьох турах здобули три перемоги.

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У першому таймі Удінезе провів 7 ударів, але жоден не став небезпечним – згадати можна хіба що пас під потенційний вихід Пусетто віч-на-віч. Голкіпер вчасно вийшов з воріт і спокійно взяв кволий постріл. Гості ж пробили всього два рази, однак вони могли відкрити рахунок перед перервою зусиллями Дьйомбера, якому вдалося замкнути подачу з кутового. М'яч пройшов над поперечкою.

В другому таймі моментів було не більше. До завершальної частини зустрічі їх взагалі не виникало, але на 82-й хвилині Салернітана отримала шикарний шанс вийти вперед – це Мікаель перехопив невдалий пас Зегелара та пробив з-за меж штрафного. М'яч рикошетом від захисника влучив у стійку! Удінезе ж відповів пострілом Деулофеу зі стандарту в ближню дев'ятку на 85-й хвилині. Голкіпер парирував.

Арбітр компенсував до основного часу три хвилини. Більшість з них футболісти витратили на розбірки один з одним, які зрештою вилились у невеличку сутичку. Здавалося, що все завершиться нулями на табло, однак на останніх секундах Салернітані вдалося вискочити у контратаку 3-в-2. В її фіналі Едерсон вирізав передачу під вихід Верді віч-на-віч, а Сімоне впевнено пробив у дальній кут – 0:1! Це був переможний гол.

Таким чином, Салерно повертається у боротьбу за виживання, набравши 22 очки й наблизившись до рятівної 17-ї позиції на відстань 6 залікових балів. Удінезе з 39 пунктами йде на дванадцятій позиції.

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