Туринський Ювентус здолав Салернітану на виїзді в рамках 15-го туру італійської Серії А. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

"Стара синьйора" після низки змарнованих нагод повела в рахунку на 21-й хвилині. Це Пауло Дибала зіграв у стінку з Кулусевскі на підступах до воріт кампанійців і в падінні лівою пробив точно в кут з лінії штрафного.

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Ще до перерви арбітр скасував гол К'єлліні через офсайд. У другому ж таймі заспів партнера по атаці підтримав Альваро Мората. На 70-й хвилині іспанець результативно зіграв на випередження на ближній стійці після прострілу Бернардескі.

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