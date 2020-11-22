"Чому не виходить забивати у Супряги? Владислава не використовують, як потрібно. Він якісний, коли біжить. Його не використовують на далеких дистанціях і не звільняють зони. У мій час, я "сідав" нижче і м'яч закидали на Ігоря Бєланова. Там його дистанція.

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У Супряги така ж ситуація – є хороша швидкість, тільки його не використовують. Він не біжить, як Бєланов, але, все одно, біжить добре", – поділився Саленко у коментарі 1927.kiev.ua.

До слова, Супряга провів 15 матчів у складі Динамо, записавши до свого активу 3 голи та 5 асистів.

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