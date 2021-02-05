"Такі футболісти у всіх на виду. Якби у Бутка було щось серйозне, про це всі б знали. У Богдана була тільки невелика травма... Коли я був гравцем, недієздатним могли визнати тільки якщо перелом виявили.

Бутко офіційно перебрався до Туреччини

Загалом, хочу, щоб Бутко заграв в чемпіонаті Туреччини, і повернувся до збірної України. Він класний гравець, здатний на багато що. Головне, щоб ми про нього побільше інформації отримували", – поділився Саленко в інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, Бутко перебрався до Ерзурума в останній день трансферного вікна. До цього турецький клуб відмовився від підписання українця, оскільки під час медогляд лікарі нібито виявили пухлину та пошкодження.

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