"Чи дасть Динамо бій Ювентусу? Чому ні? Італійська команда має кадрові втрати, тому цим цілком можна скористатися. Тим більше, що багато гравців Динамо отримали позитивний заряд емоцій після матчу збірної України з командою Іспанії в Лізі націй. Так, молоді непросто грати за таким графіком, але так у них є шанс швидше вирости в класних виконавців.

Динамо – Ювентус: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Відсутність Роналду? Він же не один грає. Так, майстерність у нього на високому рівні, але без португальця туринці можуть зіграти і краще. Можна згадати хоча б фінальний поєдинок Євро-2016, коли збірна Португалії виграла у команди Франції. Після 25-ї хвилини, коли Кріштіану Роналду замінили через травму, португальці почали діяти більш переконливо і досягли перемоги. Так що я не перебільшував би роль цього футболіста в тактичних побудовах Ювентуса.

З великою долею ймовірності, Динамо доведеться багато захищатися. Проте той же Супряга може втекти від захисників, як, наприклад, це зробив Циганков в матчі збірної України проти Іспанії. Проте італійці – не іспанці. У них до оборони своїх воріт завжди було трепетне ставлення. Супряга, до речі, може і замкнути флангову передачу партнера, тому гра крайніх хавів теж буде дуже важливою. Хоча, на мій погляд, ближче до перемоги буде той, у кого сильніше зіграє середня лінія.

Стартовий матч в будь-якому турнірі дуже важливий, тому італійці будуть максимально мотивовані. Я буду оптимістом і поставлю на результативну нічию – 1:1. Є надія на позитивний результат. Зараз в непоганій формі перебуває Бущан. Напевно, і Забарний, якщо цей захисник завжди в складі. 18-річний гравець добре тримається в психологічному плані. Оборону італійської команди розкривати неймовірно складно, але я вірю, що динамівці свій шанс знайдуть", – цитує Саленка Команда №1.

Матч Динамо Київ – Ювентус розпочнеться на НСК Олімпійський о 19:55.

Динамо – Ювентус: анонс матчу Ліги чемпіонів