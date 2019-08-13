Саленко: Від матчу з Брюгге залежатиме доля Хацкевича в Динамо – в мене є інсайд щодо потенційної заміни

Знаменитий екс-форвард Динамо Олег Саленко поміркував, хто може замінити Олександра Хацкевича на посаді головного тренера Динамо.

"Думаю, з Брюгге – вирішальна гра. У мене є інсайд, що саме від цього матчу залежить доля Хацкевича. Якщо не пройдуть – швидше за все, вилетить і тренер.

Динамо – Брюгге: передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

А ставити замість нього поки нікого. Але знаючи Суркіса, будуть вибирати серед своїх. Той же Юра Мороз – гідний варіант. Буде жорсткий і серйозний тренер, а не те, що зараз. Ще, за моєю інформацією, може Заваров стати", – сказав Саленко для блогу на tribuna.com.

Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Брюгге в рамках матчу-відповіді кваліфікації ЛЧ 13 серпня, початок о 20:30. Результат першої зустрічі – 0:1.

Динамо – Брюгге: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів