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Саленко: Від матчу з Брюгге залежатиме доля Хацкевича в Динамо – в мене є інсайд щодо потенційної заміни

19:21 528 Читать на русском
Саленко: Від матчу з Брюгге залежатиме доля Хацкевича в Динамо – в мене є інсайд щодо потенційної заміни
Олександр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Знаменитий екс-форвард Динамо Олег Саленко поміркував, хто може замінити Олександра Хацкевича на посаді головного тренера Динамо.

 

"Думаю, з Брюгге – вирішальна гра. У мене є інсайд, що саме від цього матчу залежить доля Хацкевича. Якщо не пройдуть – швидше за все, вилетить і тренер.

Динамо – Брюгге: передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

А ставити замість нього поки нікого. Але знаючи Суркіса, будуть вибирати серед своїх. Той же Юра Мороз – гідний варіант. Буде жорсткий і серйозний тренер, а не те, що зараз. Ще, за моєю інформацією, може Заваров стати", – сказав Саленко для блогу на tribuna.com.

Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Брюгге в рамках матчу-відповіді кваліфікації ЛЧ 13 серпня, початок о 20:30. Результат першої зустрічі – 0:1.

Динамо – Брюгге: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

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Теги
Юрій Мороз Юрій Мороз Динамо - Брюгге Динамо Динамо Ліга чемпіонів Олег Саленко Олександр Заваров Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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