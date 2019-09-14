Саленко розповів, що треба зробити Михайличенку в Динамо

Колишній нападник Динамо Олег Саленко поділився очікуваннями від матчу 7 туру УПЛ проти Десни.

"Потрібно вже, нарешті, вигравати. Тим паче, вдома приймаємо Десну. Кияни повинні активніше грати в нападі і завдяки обсягу роботи заганяти суперника. Сезон стартував, потрібні очки – хотілося б, щоб вже очікування результату перейшло в дію. Десна – не провідна команда чемпіонату – потрібно із перших хвилин забивати, а далі грати у свій футбол. Не чекати останніх хвилин матчу.

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Чернігівці не сідають до своїх воріт, намагаються атакувати, грати на зустрічних курсах. Можливо, щось зміниться в тактиці на цей матч, але киян влаштовує гра на зустрічних курсах.



Зі зміною тренера змінюється і навантаження. Ті, хто не брали участь у матчах збірної, працювали на тренуваннях в Києві, і навантаження були дуже пристойні. Стиль гри Динамо Михайличенка та Хацкевича не сильно відрізняється, але нинішній команді новий тренер має додати більше фізики та агресії – саме того, чим і вирізнялася гра Динамо.

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Динамо рано списують з рахунків. Команді необхідно зробити перехід із перспективних гравців у провідних. Чи вливати нові сили із U-19, щоб підсилити конкуренцію. Новий тренер лише почав роботу з колективом, а результати покаже час", – цитує Саленка 1927.kiev.ua.