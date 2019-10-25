Саленко прокоментував своє знамените падіння в прямому ефірі

Колишній форвард Динамо Олег Саленко пригадав, як впав у прямому ефірі телеканалу Футбол 1.

"Був невеликий інсульт. Навіть зараз ніхто цього не усвідомлює. А мені тоді в Росії пропонували пройти детальне обстеження, після цього випадку, коли мікроінсульт був. Запросили до академії, щоб перевірити серце.

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На канал ніхто не приходить п'яним. Це всі бачать. У мене тоді нерв защемило і потягнуло вниз. Тоді віднялась нога. Вже на руках встав і чекав, коли закінчиться ефір. Я ще на руках хвилин 5 тримався, потім відійшло.

Я залишався при свідомості увесь час. Тим більше, у мене на одній нозі нерв перебитий. Після цього поїхав на медобстеження. Сказали: "Олеже, давай трохи спокійніше, адже навантаження, вік". На питання, через що це відбулось, відповіли, що лікарі не можуть точно сказати", – поділився Саленко в коментарі Sportarena.

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