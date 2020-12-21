"Артем багато часу не грав. Багато що залежить від його професіоналізму – як він підтримував свою форму без футболу. Динамо вже кілька років має проблеми з форвардами. Тому, якщо Бесєдін буде в хорошій формі, спокійно проб'ється і покаже себе в Динамо.

Бєсєдін знову може грати в офіційних матчах – форвард Динамо відбув річну дискваліфікацію

Місце основного нападника зараз вільне. Все залежить від характеру і здібностей Артема. Супрягу використовували не зовсім правильно, але, звичайно, сам нападник повинен забивати з двох метрів у порожні ворота.

У Русина теж не вийшло закріпитися. У будь-якому випадку, в команді збільшилась конкуренція на позиції. Щоб купити пристойного форварда потрібні хороші гроші. Плюс, йому ще потрібен час прижитися в команді. Тому, не бачу сенсу Динамо взимку купувати нападника. Кияни будуть сподіватися на своїх. Шанси є у всіх: у Бесєдіна, Русина та Супряги", – цитує Саленка 1927.kiev.ua.

До слова, нещодавно в Артема Бєсєдіна завершилась річна дискваліфікацїя за провалений допінг-тест. Тепер форвард може знову брати участь в офіційних матчах.

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