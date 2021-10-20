"Динамо без проблем виграло на внутрішній арені і отримало гарну пресу, а ось у Барселони все по-іншому. Перед матчем 9-го туру чемпіонату Іспанії проти Валенсії місцева преса мало не ховала каталонців. Можна уявити, що говорили ЗМІ, коли Валенсія відкрила рахунок вже на п'ятій хвилині. Потім каталонці не лише вирівняли становище, а й здобули перемогу. І все одно, іспанські видання критикували Барселону і, вважаю, перебільшували її проблеми.

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Думаю, кияни діятимуть від оборони. У матчі зі Львовом Мірча Луческу вже на 41-й хвилині замінив Супрягу – єдиного гравця атаки, який біжить. Динамо потрібно витримати контроль м'яча Барселони. Ні в якому разі не можна розкриватися, потрібно постаратися все контролювати. Найменша втрата концентрації буде загрожувати наслідками.

Найбільше мене турбує атакувальна лінія Динамо. Я про це вже сказав, коли згадав Супрягу. У грі проти Барселони необхідно робити наскрізні передачі вперед і тікати. Але в Динамо, крім Супряги, зараз немає таких нападників або атакувальних хавбеків. З іншого боку, як я бачу, тренерський штаб киян не хоче використовувати таку тактику і задіяювати під неї футболістів. А Супряга знайде упевненість і буде корисний лише тоді, коли буде постійно грати. "Біло-синім" необхідно організувати в'язку оборону, і намагатися швидко і гостро атакувати з флангів.

Я грав проти Рональда Кумана і знаю, який він за характером, якому футболу надає перевагу. У цій Барселоні він отримав широкі повноваження і робить все під себе. Але ці повноваження можуть завершитися після двох невдалих матчів з Динамо.

Для Барселони найближчий поєдинок з киянами – головний у цій частині сезону. Каталонці зараз відчувають величезний тиск, і їм просто нікуди діватися – або перемога, або ганьба і обструкція. Тому, динамівцям потрібно витримати стартовий порив каталонців і зловити їх на помилці, яких у поточному сезоні у іспанської команди досить багато.

Як уболівальник, я, звичайно ж, чекаю перемоги київської команди. Але якщо дивитися на речі реально, то хорошим результатом для Динамо буде нічия. Повторюся, проблеми нинішньої Барселони перебільшені, а отже, потрібно бути обережними. З іншого боку, на "біло-синіх", на відміну від суперника, не чиниться тиск, який здатний скувати гравців і вибити їх з колії за першої ж помилки", – сказав Саленко у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, поєдинок між Барселоною та Динамо стартує сьогодні, 20 жовтня. Початок зустрічі о 19:45.

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