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Саленко: Перехід Ракицького в Зеніт піде на користь збірної України

20:13 542 Читать на русском
Саленко: Перехід Ракицького в Зеніт піде на користь збірної України
Олег Саленко / Фото з соцмереж

Колишній нападник Динамо Олег Саленко висловив оригінальну думку щодо можливого трансферу захисника Шахтаря Ярослава Ракицького в Зеніт.

"Поки ніякої конкретики немає. Ходять розмови про можливий перехід Ракицького в Зеніт. Але це тільки розмови.

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Чи це буде підсиленням для Зеніта? Як сказати... В атаці він Зеніту допоможе. Довгий пас у нього хороший.

Він просто розслабляється в чемпіонаті України, не налаштовується належним чином на ігри. В Зеніті з нього будуть більше вимагати. І це піде на користь.

Якщо Ракицький поїде в Росію, чи не виникне у нього проблем зі збірною України? Ні, не думаю. Зараз ця хвиля вже спала. Проблем не буде. Шевченко сам собі не ворог. Викликатиме найсильніших. Ракицький поки не старий. Думаю, його перехід в Зеніт може піти і йому на користь, і на користь збірної України. Адже він буде грати в більш сильному чемпіонаті", – цитує Саленка sport-express.

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Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Трансфери Шахтаря Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Шахтар Шахтар Зеніт Зеніт Олег Саленко
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