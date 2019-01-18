Саленко: Перехід Ракицького в Зеніт піде на користь збірної України

Колишній нападник Динамо Олег Саленко висловив оригінальну думку щодо можливого трансферу захисника Шахтаря Ярослава Ракицького в Зеніт.

"Поки ніякої конкретики немає. Ходять розмови про можливий перехід Ракицького в Зеніт. Але це тільки розмови.

Шахтар відреагував на чутки про перехід Ракицького в Зеніт

Чи це буде підсиленням для Зеніта? Як сказати... В атаці він Зеніту допоможе. Довгий пас у нього хороший.

Він просто розслабляється в чемпіонаті України, не налаштовується належним чином на ігри. В Зеніті з нього будуть більше вимагати. І це піде на користь.

Якщо Ракицький поїде в Росію, чи не виникне у нього проблем зі збірною України? Ні, не думаю. Зараз ця хвиля вже спала. Проблем не буде. Шевченко сам собі не ворог. Викликатиме найсильніших. Ракицький поки не старий. Думаю, його перехід в Зеніт може піти і йому на користь, і на користь збірної України. Адже він буде грати в більш сильному чемпіонаті", – цитує Саленка sport-express.

"Ярік, не йди!": Instagram Ракицького бомбардують жорстокими прокляттями і благаннями не переходити в Зеніт