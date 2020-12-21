"Луческу не бачить його на даний момент в складі. Гіо вже досить виріс, щоб просто грати в дублі або сидіти в запасі Динамо.

Цітаішвілі вирушить в оренду до Ворскли – угоду підтвердив Максимов

Юрію Максимову потрібні такі гравці – у Ворсклі Цітаішвілі точно не буде сидіти в запасі. Тепер він повинен показувати себе в новій команді, виходити на перші ролі. Цітаішвілі – перспективний гравець. Він мені подобається", – зазначив Саленко в інтерв'ю 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, Ворскла близька до оренди Цітаішвілі – перехід анонсував наставник полтавців Юрій Максимов.

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