"Найкращим українським нападником після Андрія Шевченка я вважаю Артема Мілевський. А найкращим форвардом світу сьогодні є Роберт Лєвандовскі.

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Щодо того, хто сильніший як президент – Ігор Суркіс чи Рінат Ахметов... Ахметов будував команду з нуля і довів до такого рівня. У Шахтаря чудова школа, де все оплачується, тому на даний момент Ахметов. Суркісу потрібно перехоплювати цю ініціативу", – сказав Саленко у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Мілевський оголосив про завершення кар'єри футболіста 23 вересня 2021 року.

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