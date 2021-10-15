Саленко обрав найкращого українського форварда після Шевченка і порівняв Ахметова та Суркіса
Екс-форвард Динамо Олег Саленко зробив непростий вибір серед українських футболістів і президентів.
"Найкращим українським нападником після Андрія Шевченка я вважаю Артема Мілевський. А найкращим форвардом світу сьогодні є Роберт Лєвандовскі.
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Щодо того, хто сильніший як президент – Ігор Суркіс чи Рінат Ахметов... Ахметов будував команду з нуля і довів до такого рівня. У Шахтаря чудова школа, де все оплачується, тому на даний момент Ахметов. Суркісу потрібно перехоплювати цю ініціативу", – сказав Саленко у коментарі FanDay.
Нагадаємо, Мілевський оголосив про завершення кар'єри футболіста 23 вересня 2021 року.
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