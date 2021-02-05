"Колос нічим не ризикує. Селезньову просто потрібно нормально себе вести і гідно піти з команди. А поки що, він вимагає від клубу компенсацію за півроку, на що президент Колоса відповів йому відмовою. Селезньов вже почав відчувати себе тренером у клубі.

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Наставник команди Руслан Костишин, природно, не витримав і вказав йому на двері. По суті, нормальної гри Селезньов за Колос так і не демонстрував, а бити постійно пенальті – і я можу... Думаю, що після відходу з Колоса, варіантів заграти в УПЛ у Селезньова не буде", – поділився Саленко в інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, раптовий відхід Селезньова із Колоса пов'язують із черговим порушенням режиму – Євген нібито з'явився на матч у стані алкогольного сп'яніння. Сам ветеран це спростував і назвав причиною відходу сімейні обставини.

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