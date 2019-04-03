Саленко: Чемпіонат України мене засмучує

Екс-форвард Динамо Олег Саленко поділився очікуваннями від матчу між Зорею та Динамо та поскаржився на рівень нинішнього чемпіонату України.

"Матч Зорі та Динамо? Гра буде не дуже цікавою. Думаю, Динамо, виграє. Звісно, Зоря буде намагатися щось протиставити киянам, але у них гра зараз не дуже йде.

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Останнім часом чемпіонат України мене тільки засмучує. Матчі нецікаві, трибуни майже порожні. Коли грало моє покоління, вболівальники ходили на Динамо – неважливо, вдома чи на виїзді грала команда.

Важливо, щоб хлопці так грали, щоб саме на їхню гру люди йшли. Це повернути буде дуже важко, але потрібно з чогось починати. Якщо команда демонструє хорошого рівня гру – люди підуть на футбол, незважаючи на ситуацію в країні. Тим більше, квитки зараз дуже дешеві", – передає слова Саленка 1927.kiev.ua.

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