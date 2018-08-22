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Саленко: Аякс не такий хороший, як всі про це говорять

12:51 141 Читать на русском
Саленко: Аякс не такий хороший, як всі про це говорять
Олег Саленко / фото з соцмереж

Колишній нападник Динамо Олег Саленко поділився очікуваннями від матчу плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів між Аяксом і Динамо.

"Шанси у Динамо на прохід дуже хороші. Але й Аякс на сьогоднішній день також в хорошій формі. Останні ігри Динамо показали, що команада може грати, як від оборони, так і з хорошою атакою. Зараз потрібно грати від захисту, а вже вдома – обирати варіанти.

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Аякс не такий хороший, як всі про це говорять. Хоча це і досить сильна команда. Тим більше Динамо багато не пропустить. А якщо і пропустить, то буде ще матч в Києві, в якому можна все виправити.

Дійсно, було б дуже добре забити на виїзді. А як показали ігри з Шахтарем: Динамо дуже впевнено грає на контратаках. Я думаю, що як і з попереднім суперником, на виїзді буде нічия. І все вирішиться в матчі у Києві", – розповів Саленко для видання Чемпіон.

Матч 4-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Аякс – Динамо відбудеться сьогодні, 22 серпня, початок о 22:00.

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Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

Аякс
до матчу
7
год
:
46
хв
Динамо
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Теги
Динамо Динамо Ліга чемпіонів Аякс - Динамо Олег Саленко
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