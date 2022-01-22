"Я відчуваю, що його не поважають по всьому світу. Але сама історія Салаха… Коли він тільки перейшов до Ліверпуля, я подумав: ну добре. А потім він починає показувати чудову гру, і я думаю, що це довго не триватиме, такий сезон не повторить.

Ліверпуль хоче втримати Салаха рекордною зарплатнею в АПЛ: цифри вражають

Але потім він проводить ще один чудовий сезон. Його дії за ці 3-4 роки, не лише індивідуальні, а й командні... Він привів команду до титулу, допоміг виграти Лігу чемпіонів.

Я не можу повірити, що його не включають до символічних збірних та не дають йому нагороди. Він найкращий футболіст в англійській Прем'єр-лізі", – цитує Невілла Sky Sports.

У нинішньому сезоні Салах провів 26 матчів, в яких відзначився 23-ма голами та 9-ма асистами.

Коноплянка потрапив у піке, варіантів обмаль, або Чому завершення кар'єри – логічний крок