"Салаха не поважають по всьому світу", – Невілл
Легенда Манчестер Юнайтед Гарі Невілл помітив несправедливість щодо форварда Ліверпуля Мохамеда Салаха.
"Я відчуваю, що його не поважають по всьому світу. Але сама історія Салаха… Коли він тільки перейшов до Ліверпуля, я подумав: ну добре. А потім він починає показувати чудову гру, і я думаю, що це довго не триватиме, такий сезон не повторить.
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Але потім він проводить ще один чудовий сезон. Його дії за ці 3-4 роки, не лише індивідуальні, а й командні... Він привів команду до титулу, допоміг виграти Лігу чемпіонів.
Я не можу повірити, що його не включають до символічних збірних та не дають йому нагороди. Він найкращий футболіст в англійській Прем'єр-лізі", – цитує Невілла Sky Sports.
У нинішньому сезоні Салах провів 26 матчів, в яких відзначився 23-ма голами та 9-ма асистами.
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