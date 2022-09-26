Ліверпуль попросив головного тренера збірної Єгипту Руя Віторію відпустити Мохамеда Салаха до Англії заздалегідь, щоб форвард трохи відпочив.

Головний тренер збірної Єгипту Руй Віторія оголосив, що Мохамеда Салаха виключено із заявки команди на завтрашній товариський матч зі збірною Ліберії. Причина криється у бажанні піти назустріч Ліверпулю та надати головній зірці єгипетського футболу відпочинок перед важливими матчами на клубному рівні. Про це інформує портал 90min.com.

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Нагадаємо, що поточну міжнародну паузу Ліверпуль зустрів на восьмому місці турнірної таблиці чемпіонату Англії.

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