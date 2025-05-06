Нападник Ліверпуля Мохамед Салах звернувся до Трента Александер-Арнольда після того, як захисник повідомив про відхід з клубу влітку.

"Було приємно розділяти з тобою особливу дружбу й грати поруч. Бажаю тобі всього найкращого і впевнений, що ми ще зустрінемось", – написав Салах у своєму твіттері.

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Нагадаємо, Трент Александер-Арнольд напередодні оголосив, що влітку покине Ліверпуль після завершення контракту. За інформацією Фабріціо Романо, англієць вже домовився з Реалом про п'ятирічний контракт.

Додамо, що Александер-Арнольд приєднався до академії Ліверпуля у віці шести років і пройшов усі сходинки кар'єрних сходів на молодіжному рівні, перш ніж дебютувати у 2016 році. Загалом він відіграв за мерсисайдців у 351 матчі, в яких забив 23 голи та віддав 92 асисти. Александер-Арнольд вигравав з клубом двічі титул чемпіона Англії, Кубок Англії та Лігу чемпіонів.

It’s been a pleasure sharing a special friendship with you and playing alongside you. I wish you the best and I am sure we will meet again. @TrentAA pic.twitter.com/6AtSSEkNtm — Mohamed Salah (@MoSalah) May 5, 2025

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