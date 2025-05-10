Після довгих років, проведених у ліверпульському тріо з Роберто Фірміно та Садіо Мане, Мохамед Салах зізнався, що мав чимало суперечок з сенегальцем.

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"Так, у нас у стосунках із Садіо Мане була певна напруженість. Але ми були професіоналами до самого кінця, тому я не думаю, що це якось вплинуло негативно на нашу команду.

Це людське бажання та персональні амбіції, я це розумію, він був моїм конкурентом за лідерство в атаці. Поза полем ми не були дуже близькими, але завжди поважали один одного", – зізнався Салах в інтерв'ю L`Equipe.

Одним із прикладів конфлікту Мане та Салаха був поєдинок з Бернлі (3:0) в сезоні 2019/20. Тоді Мане ледь не розніс лаву запасних після заміни, звинувачуючи єгиптянина в егоїстичності під час одного з гольових епізодів.

Додамо, що Садіо Мане спільно з Мохамедом Салахом виграли усі можливі трофеї у складі Ліверпуля Юргена Клоппа, зокрема Лігу чемпіонів 2018/2019 та АПЛ сезону 2019/2020. Зараз 33-річний сенегалець виступає за Аль-Наср разом з Кріштіану Роналду.

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