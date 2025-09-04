Форвард Ліверпуля Мохамед Салах чекає від фанатів поваги навіть до гравців, які вже покинули команду.

Популярний фан-акаунт мерсисайдців Anfield Edition (понад 500 тисяч підписників) у соцмережі X опублікував картинку порівняння колишніх гравців "червоних" Луїса Діаса та Дарвіна Нуньєса з коштовними новачками Флоріаном Вірцом і Александром Ісаком. "Назвіть більше покращення в історії футболу", – йдеться у дописі з явним натяком на те, що новобранці значно кращі за колишніх.

Салаху таке ставлення не сподобалось. "Як щодо того, щоб святкувати чудові підписання без зневаги до чемпіонів АПЛ?" – відповів єгиптянин на "творчість" Anfield Edition.

Нагадаємо, Ліверпуль продав Діаса у Баварію за 70 млн євро, а Нуньєса – в Аль-Хіляль за 53 млн. Колумбієць провів на Енфілді 3,5 роки, оформивши 41 гол і 23 асисти у 148 матчах. Статистика уругвайця за 3 роки – 40 голів та 26 асистів у 143 матчах.

How about we celebrate the great signings without disrespecting the PL champions? https://t.co/lRug6oFYCt — Mohamed Salah (@MoSalah) September 3, 2025

