Салах має солідну зарплату в Ліверпулі – за оцінками від 18 до 21 мільйона фунтів брутто на рік. Але це лише незначна частина доходів вінгера, повідомляє The Athletic.

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Єгиптянин має комерційні контракти з Adidas, Pepsi, Vodafone, DHL, Uber, Oppo, Bank of Alexandria та Mountain View. Як заявляє адвокат футболіста, кожен контракт приносить Салаху від 3,5 до 6 мільйонів фунтів за рік.

Завдяки активній участі в рекламі Мохамед підняв свої заробітки до мільйона фунтів на тиждень, відповідно до дослідження Гарвардської школи бізнесу. Ці цифри відповідають заявам представників Салаха.

Вінгер отримує гроші на рахунок окремої компанії, а не на персональний, щоб платити менше податків у Великобританії.

Салах має грандіозний вплив на арабський світ. "Подивіться на регіони, в які він може проникнути через мову та культуру. Цей ринок не доступний більше нікому. У Салаха монополія. А це не тільки Північна Африка, а й Близький Схід", – каже експерт з маркетингу.

Мохамеда називають четвертим найпопулярнішим футболістом світу після Роналду, Мессі та Неймара. І єгиптянин витискає максимум зі своїх можливостей.