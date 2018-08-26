toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УПЛ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - РБ ЛЕЙПЦИГ ЖИРОНА - РЕАЛ МАДРИД

Салах замінить Мессі в Барселоні – каталонці готують шалений трансфер за чверть мільярда, – ЗМІ

15:43 1852 Читать на русском
Салах замінить Мессі в Барселоні – каталонці готують шалений трансфер за чверть мільярда, – ЗМІ
Мохамед Салах / Фото: Sky Sports

Барселона хоче оформити купівлю єгипетської зірки Ліверпуля Мохамеда Салаха. Через рік каталонці будуть готові заплатити за нього 250 млн євро.

Барселона почала задумуватися про те, хто стане наступником Ліонеля Мессі, повідомляє Don Balon.

Мессі "вирішив" долю переможця Ліги чемпіонів уже на старті сезону – унікальна прикмета і нові рекорди

Звісно, Лео ще здатен дивувати шанувальників футболу, та каталонці розуміють, що надовго талановитого аргентинця не вистачить і шукають йому наступника. Крім того, занепокоєння у босів клубу викликає і нестабільність Луїса Суареса.

Першим у шорт-листі Барселони опинився єгипетський вінгер Ліверпуля Мохамед Салах. Мо у минулому сезоні сяяв настільки, що багато хто пророкував йому "Золотий м'яч". Травма у фіналі Ліги чемпіонів, яка стала причиною посередньої гри на ЧС-2018, змусила єгиптянина забути про надії на нагороду, але він аж ніяк не збирається відмовлятися від боротьби за неї в майбутньому.

Клопп: Рамос повівся з Салахом безжалісно та жорстоко

Трансфер Салаха "блаугранас" сподіваються оформити у 2019 році. На купівлю найкращого гравця та бомбардира АПЛ сезону 2017/18 каталонці планують витратити 250 млн євро.

Як запасний варіант Барселона розглядає Кіліана Мбаппе, проте першочерговою ціллю "блаугранас" є саме єгиптянин.

Лицеміри проти жадібної Ла Ліги в гонитві за довгим євро – Прімера їде за океан і шкодувати не варто

Теги
Трансфери Трансфери Ліверпуля Головне Ліверпуль Ліверпуль Барселона Барселона Іспанія Трансфери Барселони Ліонель Мессі Ліонель Мессі Луїс Суарес Луїс Суарес Мохамед Салах Мохамед Салах
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Наполі завдяки фантастичному камбеку переміг Мілан
    Італія — 25 серп1369 Наполі завдяки фантастичному камбеку переміг Мілан
1
год
:
1
хв
Ньюкасл
18:00
Челсі
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук