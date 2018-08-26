Салах замінить Мессі в Барселоні – каталонці готують шалений трансфер за чверть мільярда, – ЗМІ

Барселона хоче оформити купівлю єгипетської зірки Ліверпуля Мохамеда Салаха. Через рік каталонці будуть готові заплатити за нього 250 млн євро.

Барселона почала задумуватися про те, хто стане наступником Ліонеля Мессі, повідомляє Don Balon.

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Звісно, Лео ще здатен дивувати шанувальників футболу, та каталонці розуміють, що надовго талановитого аргентинця не вистачить і шукають йому наступника. Крім того, занепокоєння у босів клубу викликає і нестабільність Луїса Суареса.

Першим у шорт-листі Барселони опинився єгипетський вінгер Ліверпуля Мохамед Салах. Мо у минулому сезоні сяяв настільки, що багато хто пророкував йому "Золотий м'яч". Травма у фіналі Ліги чемпіонів, яка стала причиною посередньої гри на ЧС-2018, змусила єгиптянина забути про надії на нагороду, але він аж ніяк не збирається відмовлятися від боротьби за неї в майбутньому.

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Трансфер Салаха "блаугранас" сподіваються оформити у 2019 році. На купівлю найкращого гравця та бомбардира АПЛ сезону 2017/18 каталонці планують витратити 250 млн євро.

Як запасний варіант Барселона розглядає Кіліана Мбаппе, проте першочерговою ціллю "блаугранас" є саме єгиптянин.

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