"У такий час важко говорити. Зараз бачимо дуже багато насилля та жорстокості. Страшно спостерігати за ескалацією в останні тижні. Всі життя священні та повинні бути захищені. Це все потрібно зупинити. Сім'ї розвалюються. Очевидно, що в Сектор Гази потрібно доправити гуманітарну допомогу.

"Вбивають своїх людей і звинувачують Ізраїль", – Соломон з фейспалмом відреагував на розбомблену лікарню в Секторі Гази

Сцени в лікарні вчора ввечері були жахливими. Людям з Гази терміново потрібна їжа, вода та медикаменти. Я закликаю світових лідерів запобігти подальшому вбивству невинних душ. Людство має перемогти", – сказав Салах у відео, яке опублікував у своїх соцмережах.

На Близькому Сході триває активна фаза війни між Ізраїлем і терористами ХАМАС. 17 жовтня у Секторі Гази завдали удару по лікарні Аль-Ахлі, внаслідок чого загинули та отримали поранення сотні людей. Сторони звинуватили одна одну у звірському вчинку.