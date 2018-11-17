Салах забив за Єгипет, але змушений був вибачитись – школярка просила забити раніше

Вінгер англійського Ліверпуля Мохамед Салах відзначився переможним м'ячем у матчі збірних Єгипту та Тунісу в рамках відбору до Кубка африканських націй, а потім вибачився перед маленькою дівчинкою за те, що гола довелося чекати до кінця поєдинку.

Під час матчу Єгипет – Туніс (3:2) у відборі на КАН-2019 телережисер вихопив на трибунах дівчинку, яка тримала плакат із написом "Салах, будь ласка, забий. Мені потрібно додому, маю домашнє завдання".

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Зрештою, Мохамед Салах відзначився голом на 90-й хвилині поєдинку. Після матчу форвард вибачився перед юною вболівальницею, що їй довелося довго чекати на забитий м'яч.

"Я справді старався відпустити тебе додому раніше, вибач, що змусив чекати до останньої хвилини. Маю надію, твій вчитель завтра з розумінням поставиться до ситуації", – написав Салах у своєму твіттері.