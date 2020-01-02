Салах забив 10+ голів п'ятий сезон поспіль

Вінгеру англійського Ліверпуля Мохамеду Салаху підкорилося гросмейстерське досягнення. Він забиває більше 10-ти голів у чемпіонаті вже 5 сезонів поспіль.

Єгиптянин відкрив рахунок у першому таймі матчу 21-го туру АПЛ проти Шеффілд Юнайтед. Цей гол став 10-м для Салаха в чемпіонаті сезону 2019/20, повідомляє Squawka.

Ліверпуль – Шеффілд Юнайтед: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ

Нинішня кампанія стала п'ятою поспіль, у яких вінгер забивав 10 м'ячів і більше. Подібну результативність Салах почав демонструвати ще в Італії. У двох сезонах за Рому він забив 14 і 15 голів відповідно. Потім він забив 32 м'ячі в дебютному сезоні Прем'єр-ліги в складі Ліверпуля, а минулоріч додав ще 22 голи.

До слова, всього в нинішньому сезоні Мохамед Салах забив 14 м'ячів у всіх турнірах.