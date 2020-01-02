toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Салах забив 10+ голів п'ятий сезон поспіль

2 січня 23:23 261 Читать на русском
Салах забив 10+ голів п'ятий сезон поспіль
Салах і Мане / офіційний сайт АПЛ

Вінгеру англійського Ліверпуля Мохамеду Салаху підкорилося гросмейстерське досягнення. Він забиває більше 10-ти голів у чемпіонаті вже 5 сезонів поспіль.

4’ Мохамед Салах
65’ Садьйо Мане
 
4’ Мохамед Салах
65’ Садьйо Мане

Єгиптянин відкрив рахунок у першому таймі матчу 21-го туру АПЛ проти Шеффілд Юнайтед. Цей гол став 10-м для Салаха в чемпіонаті сезону 2019/20, повідомляє Squawka.

Ліверпуль – Шеффілд Юнайтед: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ

Нинішня кампанія стала п'ятою поспіль, у яких вінгер забивав 10 м'ячів і більше. Подібну результативність Салах почав демонструвати ще в Італії. У двох сезонах за Рому він забив 14 і 15 голів відповідно. Потім він забив 32 м'ячі в дебютному сезоні Прем'єр-ліги в складі Ліверпуля, а минулоріч додав ще 22 голи.

До слова, всього в нинішньому сезоні Мохамед Салах забив 14 м'ячів у всіх турнірах.

blog_ava
Арсенал – Манчестер Юнайтед: Артета влаштував божевілля, великі камбеки, екс-гравець Шахтаря сяє на фоні "п'яної банди"
2 січня
11110
Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Рома Рома Італія Ліверпуль - Шеффілд Юнайтед Мохамед Салах Мохамед Салах
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
44
хв
Вальядолід
20:00
Леганес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук