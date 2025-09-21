Віталій Миколенко встиг відновитися від травми до протистояння з Ліверпулем, яке завершилося поразкою "ірисок" (1:2). Український захисник отримав п'ятірку за підсумками дербі. Це найнижча оцінка в команді.

Гріліш накинувся на арбітрів після матчу з Ліверпулем – капітану довелось відводити зіркового партнера Миколенка

"У матчі з Ліверпулем він зіграв краще, його повернення до форми стало бажаним підкріпленням перед матчем в особі визнаного лівого захисника, який в минулому непогано боровся з Мохамедом Салахом, але обидва голи були забиті з його флангу. Єгиптянин перехитрив його, коли відкривав рахунок", – написало видання Liverpool Echo.

Нагадаємо, Віталій Миколенко цього сезону зіграв за Евертон у трьох матчах у всіх турнірах. Наразі "іриски" перебувають на дев'ятому місці з сімома балами у своєму активі.

Миколенко програв дербі з Ліверпулем – Віталій старався, але частково провинився у двох голах