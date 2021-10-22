"Я би хотів залишитися в Ліверпулі до останнього дня моєї кар'єри, але не все залежить від мене. Це залежить від того, чого хоче клуб, а не лише я.

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Наразі я не уявляю, що буду колись грати проти Ліверпуля. Це засмутило б мене. Це складно і говорити про це мені не хочеться. Зараз я не бачу себе в іншій команді", – поділився Салах в інтерв'ю Sky Sports.

До слова, єгиптянин чудово розпочав поточний сезон у складі "червоних", відігравши в 11 поєдинках в усіх змаганнях, у яких забив 12 голів та віддав 4 асисти.

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