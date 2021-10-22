Салах: Я би хотів залишитися в Ліверпулі до останнього дня моєї кар'єри, але не все залежить від мене
Нападник Ліверпуля Мохамед Салах розповів про свої плани щодо продовження кар'єри та чутки щодо можливої зміни клубу.
"Я би хотів залишитися в Ліверпулі до останнього дня моєї кар'єри, але не все залежить від мене. Це залежить від того, чого хоче клуб, а не лише я.
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Наразі я не уявляю, що буду колись грати проти Ліверпуля. Це засмутило б мене. Це складно і говорити про це мені не хочеться. Зараз я не бачу себе в іншій команді", – поділився Салах в інтерв'ю Sky Sports.
До слова, єгиптянин чудово розпочав поточний сезон у складі "червоних", відігравши в 11 поєдинках в усіх змаганнях, у яких забив 12 голів та віддав 4 асисти.
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