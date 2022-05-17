Салах не дограв фінал Кубка Англії через пошкодження, але Ліверпуль у серії пенальті здолав Челсі та завоював трофей. Після нагородження мерсисайдці святкували перемогу в роздягальні.

Клопп повторив рекорд Фергюсона – відеоогляд матчу Челсі – Ліверпуль – 0:0 (серія пенальті – 5:6)

Салах взяв з собою друга – колишнього футболіста Моамена Закарію. Закарія до 2020 року виступав за збірну Єгипту, але мусив завершити кар'єру через бічний аміотрофічний склероз. Футболісти Ліверпуля радо прийняли Закарію до веселощів.

Травма Салаха виявилася несерйозною – він зможе зіграти у фіналі Ліги чемпіонів проти Реала.

Ліверпуль здобув Кубок Англії, здолавши Челсі в серії пенальті – дежавю з попереднього фіналу, травми ван Дейка і Салаха