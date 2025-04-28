У гонитві за "Золотим бутсом" сезону 2024/25 змінився лідер. Він не з топ-5 чемпіонатів.

Мохамед Салах забив Тоттенхему і має 28 голів у нинішньому розіграші АПЛ, однак цього виявилося замало. Новим лідером гонитви за "Золотим бутсом-2025" став Віктор Дьокереш.

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Форвард Спортінга відзначився покером у знищенні Боавішти (5:0). За три тури до фінішу чемпіонату Португалії Дьокереш має 38 голів. У Салаха попереду ще 4 матчі АПЛ. Менш очевидні претенденти – Лєвандовскі (25 м'ячів), Кейн та Ретегі (по 24).

Не слід забувати, що голи Салаха множаться на 2 завдяки коефіцієнту топ-5 чемпіонатів, а зірка Спортінга отримує множення лише на 1,5. Відповідно зараз рахунок 57:56 на користь Дьокереша. Востаннє "Золотий бутс" забирав представник не з топ-5 аж у сезоні 2001/2002. Тоді це був інший бомбардир Спортінга – Маріо Жардел, якому вистачило 42 голи.

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