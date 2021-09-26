Салах встановив історичний рекорд Ліверпуля – єгиптянин був дуже близький до "запізнення"
Нападник Ліверпуля Мохамед Салах підкорив знакову позначку у матчі проти Брентфорда (3:3).
Єгиптянин забив гол, який став для нього 100-им в рамках АПЛ. Для цього йому знадобився 151 матч, інформує Opta.
Брентфорд – Ліверпуль – 3:3 – відео голів та огляд матчу
Салах побив історичний рекорд Ліверпуля, оформивши сотню в чемпіонаті найшвидше за всіх. Зірка мерсисайдців ледь не "запізнився", оскільки попередній лідер Роджер Хант впорався за 152 матчі. Також Салах прорвався до топ-10 бомбардирів в історії клубу. Зараз у Мохамеда 131 гол, а у лідера списку Іана Раша – 346.
Нагадаємо, у липні 2017-го Ліверпуль заплатив Ромі за Салаха 42 млн євро.
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