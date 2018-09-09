toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНА - СЛОВАЧЧИНА ЛІГА НАЦІЙ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Салах вразив результативністю у матчі проти Нігера

10:01 1149 Читать на русском
Салах вразив результативністю у матчі проти Нігера
Мохамед Салах / Фото Reuters

Збірна Єгипту розтрощила Нігер в рамках відбору на Кубок африканських націй.

Хав'єр Агірре дебютує з розгромної перемоги (6:0) на посаді головного тренера збірної Єгипту.

Підопічні Агірре забили 6 м'ячів без відповіді збірній Нігеру. В 4-х голах взяв участь лідер єгиптян Мохамед Салах.

Англія – Іспанія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Нападник Ліверпуля відзначився дублем і двома результативними передачами. При цьому Салаху не вдалося реалізувати в матчі два одинадцятиметрових удари.

Кваліфікація Кубка африканських націй

Єгипет – Нігер – 6:0

Голи: Мохсен, 13, 73, Ашраф, 19, Салах, 29, 86, Елнені 90+2

Теги
Світ Відеоновини Кубок африканських націй Мохамед Салах Мохамед Салах Єгипет Єгипет Нігер Нігер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
17
хв
Україна
16:00
Словаччина
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук