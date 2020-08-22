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"Салах, вітаємо в Арсеналі": лондонці креативно оголосили про трансфер 18-річного захисника

17:13 - Читать на русском
"Салах, вітаємо в Арсеналі": лондонці креативно оголосили про трансфер 18-річного захисника
Анасс Салах-Еддін / Сайт Арсеналу

Лондонський Арсенал підписав юного оборонця Анасса Салаха-Еддіна.

"Каноніри" креативно оголосили про перехід 18-річного вихованця Фейєнорда Салах-Еддіна у своєму офіційному Твіттері.

Арсенал близький до трансферу захисника за 30 млн євро

Юний оборонець підписав професійний контракт з лондонським клубом на правах вільного агента. Салах виступатиме під 74 номером.

До слова, у минулому сезоні в складі юнацької команди Фейєнорда Салах-Еддін провів 19 матчів у всіх турнірах, але результативними діями не відзначався. Нагадаємо, сезон-2019/2020 Арсенал завершив на восьмому місці в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, набравши 56 очок.

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Теги
Англія Арсенал Арсенал Фейєнорд Фейєнорд Трансфери Арсенала Трансфери Чемпіонату Англії Анасс Анасс Салах-Еддін
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