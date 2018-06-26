Салах вирішив не покидати збірну Єгипту

Форвард збірної Єгипту Мохаммед Салах вибачився перед уболівальниками за невдалий виступ команди на ЧС-2018.

"Ми хочемо вибачитися перед усіма єгипетськими вболівальниками, які підтримували нас в цих трьох матчах. Я знаю, що їм зараз так само важко, як і нам.

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Я просто хочу сказати, що Єгипет потрапив на чемпіонат світу вперше за останні 28 років, деяким гравцям бракувало досвіду.

Спасибі всім, ми повернемося знову в 2022 році", – цитує Салаха The Independent.

Раніше повідомлялося, що Мохамед Салах роздумує над можливістю покинути збірну Єгипту після присвоєння йому звання почесного громадянина Чеченської республіки. Футболісту нібито не сподобалось, що Рамзан Кадиров використовує його для формування власного політичного портрету.