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Салах виключений зі складу збірної Єгипту

21:19 1989 Читать на русском
Салах виключений зі складу збірної Єгипту
Мохамед Салах / АР

Нападник мерсисайдського клубу не допоможе "фараонам" у найближчих матчах.

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах виключений зі складу збірної Єгипту на матчі кваліфікації Кубка африканських націй проти Кенії і Коморських островів, повідомляє Goal.com.

Капітан збірної Єгипту відмовився віддати капітанську пов'язку Салаху

Тренерський штраб прийняв таке рішення через рецидив старої травми щиколотки – у матчі 12-го туру проти Манчестер Сіті єгиптянин зазнав удару у зіткненні з екс-"гірником" Фернандінью. Перше ушкодження Мохамед отримав ще у матчі 10-го туру проти Тоттенхема.

У поточному сезоні Салах зіграв в одинадцяти матчах АПЛ, забив шість голів та віддав 3 асисти.

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Єгипет Єгипет Світ Фернандінью Фернандінью Мохамед Салах Мохамед Салах
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