Салах відзначився 50 голом за Ліверпуль в АПЛ – лише два футболісти досягли цієї позначки за меншу кількість матчів

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах відзначився ювілейним голом за мерсисайдців в АПЛ.

У 33-у турі чемпіонату Англії Саутгемптон приймав Ліверпуль. На 80-й хвилині матчу нападник "червоних" Мохамед Салах відзначився голом та зробив рахунок 2:1 на користь своєї команди.

Це взяття воріт стало для єгиптянина ювілейним – 50-м у футболці Ліверпуля в чемпіонаті Англії. Ця позначка підкорилась Салаху в 69-у матчі за мерсисайдців в АПЛ.

До цього лише двоє гравців перетнули рубікон у 50 голів у чемпіонаті Англії за один клуб, зігравши менше поєдинків. Алан Ширер у Блекберні – 66 матчів та Рууд ван Ністелрой у Манчестер Юнайтед – 68 ігор.

