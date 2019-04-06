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Салах відзначився 50 голом за Ліверпуль в АПЛ – лише два футболісти досягли цієї позначки за меншу кількість матчів

00:25 98 Читать на русском
Салах відзначився 50 голом за Ліверпуль в АПЛ – лише два футболісти досягли цієї позначки за меншу кількість матчів
Мохамед Салах

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах відзначився ювілейним голом за мерсисайдців в АПЛ.

9’ Шейн Лонг
 
Набі Кейта 36’
Мохамед Салах 80’
Джордан Хендерсон 86’
9’ Шейн Лонг
36’ Набі Кейта
80’ Мохамед Салах
86’ Джордан Хендерсон

У 33-у турі чемпіонату Англії Саутгемптон приймав Ліверпуль. На 80-й хвилині матчу нападник "червоних" Мохамед Салах відзначився голом та зробив рахунок 2:1 на користь своєї команди.

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Це взяття воріт стало для єгиптянина ювілейним – 50-м у футболці Ліверпуля в чемпіонаті Англії. Ця позначка підкорилась Салаху в 69-у матчі за мерсисайдців в АПЛ.

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До цього лише двоє гравців перетнули рубікон у 50 голів у чемпіонаті Англії за один клуб, зігравши менше поєдинків. Алан Ширер у Блекберні – 66 матчів та Рууд ван Ністелрой у Манчестер Юнайтед – 68 ігор.

Теги
Англія Саутгемптон - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль Мохамед Салах Мохамед Салах
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